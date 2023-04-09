Возрастное ограничение 18+
Огнеборцы потушили пожар в административном здании Березовского
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В подвале административного здания Березовского потушили пожар. В результате происшествия площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Всего к ликвидации пожара привлекли 42 специалиста МЧС и 15 единиц техники. Причину установят дознаватели.
«В 10.30 огнеборцы локализовали пожар на площади 60 квадратных метров. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано»,
– сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.
Всего к ликвидации пожара привлекли 42 специалиста МЧС и 15 единиц техники. Причину установят дознаватели.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В административном здании Березовского вспыхнул пожар
14 апреля 2023
14 апреля 2023
Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
08 апреля 2023
08 апреля 2023