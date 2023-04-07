В административном здании Березовского вспыхнул пожар





– рассказали в ведомстве. «Огнеборцы с помощью звеньев газодымозащитной службы прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания. Тушение пожара осложняется сильным задымлением. Для поиска очагов пожара специалисты МЧС применяют тепловизоры, также для снижения опасных факторов пожара применяют тактическую вентиляцию»,

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Березовском в подвале административного здания на улице Шиловской вспыхнул пожар. Горит оргтехника, заявили в пресс-службе свердловского МЧС.На месте происшествия уже работают 13 единиц техники и 37 специалистов МЧС.Также сообщается, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались 35 человек. Информации о пострадавших не поступало.