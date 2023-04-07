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В административном здании Березовского вспыхнул пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Березовском в подвале административного здания на улице Шиловской вспыхнул пожар. Горит оргтехника, заявили в пресс-службе свердловского МЧС.
На месте происшествия уже работают 13 единиц техники и 37 специалистов МЧС.
Также сообщается, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались 35 человек. Информации о пострадавших не поступало.
На месте происшествия уже работают 13 единиц техники и 37 специалистов МЧС.
«Огнеборцы с помощью звеньев газодымозащитной службы прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания. Тушение пожара осложняется сильным задымлением. Для поиска очагов пожара специалисты МЧС применяют тепловизоры, также для снижения опасных факторов пожара применяют тактическую вентиляцию»,
– рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались 35 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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