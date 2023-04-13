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Оцепление возле входа в БЦ «Рубин» в Екатеринбурге сняли
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге сняли оцепление возле входа в БЦ «Рубин». Людей запускают обратно.
Напомним, что сегодня эвакуировали людей из бизнес-центра в центре города из-за обнаруженного подозрительного предмета.
Как сообщили в экстренных службах, угрозы нет. Е1.RU пишет, что неопознанный объектом оказалась пластмассовая граната.
Напомним, что сегодня эвакуировали людей из бизнес-центра в центре города из-за обнаруженного подозрительного предмета.
Как сообщили в экстренных службах, угрозы нет. Е1.RU пишет, что неопознанный объектом оказалась пластмассовая граната.
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В центре Екатеринбурга эвакуировали людей из БЦ «Рубин» из-за подозрительного предмета
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