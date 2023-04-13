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В центре Екатеринбурга эвакуировали людей из БЦ «Рубин» из-за подозрительного предмета
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В здании БЦ «Рубин» в Екатеринбурге обнаружили подозрительный предмет. Посетителей и сотрудников ресторана «Бургер Кинг» и офисов эвакуировали, сообщает читатель «Вечерних ведомостей».
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой. По неподтвержденным данным, в здании обнаружена граната.
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой. По неподтвержденным данным, в здании обнаружена граната.
«Подозрительный предмет похож на взрывное устройство», – цитирует Е1.RU полицейских.
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