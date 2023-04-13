В центре Екатеринбурга эвакуировали людей из БЦ «Рубин» из-за подозрительного предмета

«Подозрительный предмет похож на взрывное устройство», – цитирует Е1.RU полицейских.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В здании БЦ «Рубин» в Екатеринбурге обнаружили подозрительный предмет. Посетителей и сотрудников ресторана «Бургер Кинг» и офисов эвакуировали, сообщает читатель «Вечерних ведомостей».На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой. По неподтвержденным данным, в здании обнаружена граната.