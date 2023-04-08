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Два пассажирских автобуса в Екатеринбурге чуть не сгорели в разных частях города в течение суток
Происшествия
Коллаж: ВВ, фото для коллажа: читатель портала Е1, ИА Ночные новости
Сегодня на Сортировке в Екатеринбурге загорелся автобус «Богдан» с маршрутом №37. Автобус загорелся прямо на перекрестке улиц Таватуйская и Маневровая.
«В 10:21 поступило сообщение о пожаре на улице Таватуйской. На площади 2 кв. м горел моторный отсек пассажирского автобуса. По оперативной информации, на момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Информации о пострадавших не поступало. В 10:28 огонь был локализован. В тушении пожара задействованы 8 человек личного состава, 2 единицы спецтехники», – сообщили в МЧС по Свердловской области уральским СМИ.
Еще один автобус горел вчера вечером на улице Большакова, и тоже марки «Богдан». Он следовал по маршруту №16, известно, что из пассажиров никто не пострадал.
Местные чиновники пока никак не прокомментировали ситуацию с возгоранием автобусов, также неизвестно, будут ли проводить проверки транспорта, который перевозит екатеринбуржцев, и почему автобусы так часто горят.
«В 10:21 поступило сообщение о пожаре на улице Таватуйской. На площади 2 кв. м горел моторный отсек пассажирского автобуса. По оперативной информации, на момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Информации о пострадавших не поступало. В 10:28 огонь был локализован. В тушении пожара задействованы 8 человек личного состава, 2 единицы спецтехники», – сообщили в МЧС по Свердловской области уральским СМИ.
Еще один автобус горел вчера вечером на улице Большакова, и тоже марки «Богдан». Он следовал по маршруту №16, известно, что из пассажиров никто не пострадал.
Местные чиновники пока никак не прокомментировали ситуацию с возгоранием автобусов, также неизвестно, будут ли проводить проверки транспорта, который перевозит екатеринбуржцев, и почему автобусы так часто горят.
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