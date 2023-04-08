Два пассажирских автобуса в Екатеринбурге чуть не сгорели в разных частях города в течение суток

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня на Сортировке в Екатеринбурге загорелся автобус «Богдан» с маршрутом №37. Автобус загорелся прямо на перекрестке улиц Таватуйская и Маневровая.«В 10:21 поступило сообщение о пожаре на улице Таватуйской. На площади 2 кв. м горел моторный отсек пассажирского автобуса. По оперативной информации, на момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Информации о пострадавших не поступало. В 10:28 огонь был локализован. В тушении пожара задействованы 8 человек личного состава, 2 единицы спецтехники», – сообщили в МЧС по Свердловской области уральским СМИ.Еще один автобус горел вчера вечером на улице Большакова, и тоже марки «Богдан». Он следовал по маршруту №16, известно, что из пассажиров никто не пострадал.Местные чиновники пока никак не прокомментировали ситуацию с возгоранием автобусов, также неизвестно, будут ли проводить проверки транспорта, который перевозит екатеринбуржцев, и почему автобусы так часто горят.