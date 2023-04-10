Возрастное ограничение 18+
Семь конюшен сгорели при пожаре в Талицком городском округе Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Еще один крупный пожар произошел вчера, 9 апреля, в поселке Пионерский Талицкого городского округа Свердловской области. Его площадь составила 1000 квадратных метров.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», в результате происшествия сгорели семь конюшен, две бани и еще несколько построек. Ранее в МЧС сообщали, что при тушении этого пожара были задействованы пять единиц спецтехники и 15 спасателей.
Напомним, что вчера под Нижнем Тагилом в селе Бызово вспыхнул пожар площадью 2000 квадратных метров.
По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург», в результате происшествия сгорели семь конюшен, две бани и еще несколько построек. Ранее в МЧС сообщали, что при тушении этого пожара были задействованы пять единиц спецтехники и 15 спасателей.
Напомним, что вчера под Нижнем Тагилом в селе Бызово вспыхнул пожар площадью 2000 квадратных метров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
08 апреля 2023
08 апреля 2023