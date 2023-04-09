Пожар площадью две тысячи квадратных метров произошел под Нижним Тагилом





– рассказали в МЧС. «Быстрому распространению огня способствовало большое количество сухой растительности и ветреная погода. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 9 апреля, под Нижним Тагилом в селе Бызово Горноуральского городского округа произошел крупный пожар, площадь которого достигла двух тысяч квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 16.49, но локализовать его удалось только в 19.08, когда его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. Ликвидировать огонь спасатели смогли лишь в 20.40.В результате происшествия сгорели десять построек: три жилых дома, три брошенных и четыре садовых. В ликвидации пожара участвовали десять единиц спецтехники и более 30 специалистов МЧС.