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Пожар в городском округе Сухой Лог удалось локализовать на площади десяти гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Огнеборцам удалось локализовать пожар в СНТ «Светлый» городского округа Сухой Лог на площади десяти гектаров. Пострадавших нет.
Напомним, что о возгорании экстренным службам стало известно сегодня в 11.07.
«Тушение пожара осуществляется как с пожарных стволов, так и с помощью ранцевых установок. На месте пожара для опашки территории задействованы два трактора от "Авиалесоохраны"»,
– сообщили в МЧС.
Напомним, что о возгорании экстренным службам стало известно сегодня в 11.07.
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