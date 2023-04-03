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В городском округе Сухой Лог в СНТ «Светлое» вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В городском округе Сухой Лог в СНТ «Светлое» специалисты МЧС ликвидируют крупный пожар, площадь которого может превышать пять гектаров. Известно, что на данный момент огнем охвачены восемь садовых домов.
В тушении задействованы 35 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, заявили спасатели.
«Сегодня в 11.07 по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о возгорание сухой растительности в СНТ "Светлое". Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара»,
– говорится в сообщении свердловского МЧС.
В тушении задействованы 35 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, заявили спасатели.
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