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В лесах Свердловской области за минувшие выходные зафиксировали 12 пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В минувшие выходные в Свердловской области были зафиксированы 12 лесных пожаров. Такие данные приводит региональный департамент информационной политики.
Заявляется, что причина всех возгораний — несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.
Известно, что восемь из действовавших в выходные пожаров были потушены. Сейчас, по данным ФБУ «Авиалессоохрана» на землях лесного фонда региона продолжают действовать четыре пожара, общая площадь которых составляет 70 гектаров.
Спасатели призывают в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать о нем по телефонам:
– 8 (800) 100-94-00 – лесная охрана;
– 112 – единый номер вызова экстренных служб.
Также можно передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
Напомним, что вчера под Нижним Тагилом в селе Бызово из-за сухой травы произошел крупный пожар, площадь которого достигла двух тысяч квадратных метров.
«Природные пожары в прошедшие выходные зафиксированы в лесах, расположенных на территории Артёмовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском, Байкаловском лесничествах»,
– говорится в сообщении ДИПа.
Заявляется, что причина всех возгораний — несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.
Известно, что восемь из действовавших в выходные пожаров были потушены. Сейчас, по данным ФБУ «Авиалессоохрана» на землях лесного фонда региона продолжают действовать четыре пожара, общая площадь которых составляет 70 гектаров.
Спасатели призывают в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать о нем по телефонам:
– 8 (800) 100-94-00 – лесная охрана;
– 112 – единый номер вызова экстренных служб.
Также можно передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
Напомним, что вчера под Нижним Тагилом в селе Бызово из-за сухой травы произошел крупный пожар, площадь которого достигла двух тысяч квадратных метров.
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