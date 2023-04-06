В Свердловской области два утопленника за сутки — человек и собака

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

До вчерашнего дня прогулки уральцев по тонкому льду заканчивались максимум незапланированным купанием. Но вчера трагедия произошла-таки в Двуреченске, сегодня — в Екатеринбурге.Мужчина утонул на Нижне-Сысертском водохранилище на территории посёлка Двуреченск. Ему, видимо, показалось мало собственного веса и он решил проверить лёд на прочность ещё и весом своего квадроцикла. Катание экстремала по успевшему давно истончиться льду закончилось трагедией — вместе со своим транспортным средством мужчина провалился в воду и утонул. Тело его искали водолазы, извлекли его только сегодня.Не менее жуткая (а для кого-то и более страшная) трагедия случилась сегодня, 6-го апреля в екатеринбургском микрорайоне Химмаш. Там в ещё скованный местами льдом водоём провалилась собака. Очевидцы пытались вызывать спасателей, в какой-то момент к месту происшествия подъехали и представители МЧС, и волонтёры-зоозащитники, но слишком поздно — собака уже утонула. Сейчас по местным соцсетям ходит страшное видео последних минут её жизни: животное барахтается в холодной воде, зовёт на помощь, но свидетелям происшествия оставалось только наблюдать за её гибелью со стороны.Возможно, хотя бы эти две смерти отрезвят любителей почувствовать хруст льда у себя под ногами, а владельцев животных заставит удерживать своих питомцев от желания выбежать на лёд?