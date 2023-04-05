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В Заречном после травмирования подростка в цирковой студии возбуждено уголовное дело
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Заречном возбудили уголовное дело после травмирования 14-летнего мальчика во время занятий в цирковой студии. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что 4 апреля подросток занимался в цирковой студии «Арена» в Доме культуры «Ровесник». При выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос, из-за чего мальчик упал с высоты примерно 2-3 метра и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.
Следственный отдел по Заречному СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что, по одной из версий, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком.
Напомним, что 4 апреля подросток занимался в цирковой студии «Арена» в Доме культуры «Ровесник». При выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос, из-за чего мальчик упал с высоты примерно 2-3 метра и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.
Следственный отдел по Заречному СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что, по одной из версий, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком.
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