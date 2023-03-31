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Локализовано масштабное горение сухой травы в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: МЧС России
В Екатеринбурге локализовали масштабное возгорание сухой травы, о котором сообщалось ранее. Всего огнём была охвачена площадь размером в 7 гектар.
Помимо прочего, серьёзное опасение пожар вызвал ещё и из-за того, что возник в непосредственной близости от жилых домов. Существовал риск, что огонь перекинется на строения. Но теперь, как сообщает МЧС Свердловской области, опасность эта миновала — огнеборцам удалось остановить распространение огня в 10 метрах до ближайшего дома.
На данном этапе, когда пожар локализован, продолжается его тушение. В борьбе с огнём задействованы 8 единиц спецтехники и 39 человек личного состава. Кроме того, использовалась беспилотная авиационная система. Её применили для оценки масштабов возгорания. На месте тушения работает оперативный штаб.
Меж тем, жители микрорайона Солнечный жалуются на запах гари — дым от горящей сухой травы расползается по городу.
Помимо прочего, серьёзное опасение пожар вызвал ещё и из-за того, что возник в непосредственной близости от жилых домов. Существовал риск, что огонь перекинется на строения. Но теперь, как сообщает МЧС Свердловской области, опасность эта миновала — огнеборцам удалось остановить распространение огня в 10 метрах до ближайшего дома.
На данном этапе, когда пожар локализован, продолжается его тушение. В борьбе с огнём задействованы 8 единиц спецтехники и 39 человек личного состава. Кроме того, использовалась беспилотная авиационная система. Её применили для оценки масштабов возгорания. На месте тушения работает оперативный штаб.
Меж тем, жители микрорайона Солнечный жалуются на запах гари — дым от горящей сухой травы расползается по городу.
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