В Екатеринбурге на площади 10 гектаров горит сухая трава

«Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на улице Ротной», – сообщили в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава. Есть угроза распространения огня на жилые дома.Сообщение о возгорании поступило в 15.44. В МЧС рассказали, что на площади 10 гектаров горит сухая растительность.В ликвидации возгорания участвуют 39 огнеборцев, задействовано восемь спецмашин. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников.