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В Екатеринбурге на площади 10 гектаров горит сухая трава
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава. Есть угроза распространения огня на жилые дома.
Сообщение о возгорании поступило в 15.44. В МЧС рассказали, что на площади 10 гектаров горит сухая растительность.
В ликвидации возгорания участвуют 39 огнеборцев, задействовано восемь спецмашин. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников.
Сообщение о возгорании поступило в 15.44. В МЧС рассказали, что на площади 10 гектаров горит сухая растительность.
«Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на улице Ротной», – сообщили в МЧС.
В ликвидации возгорания участвуют 39 огнеборцев, задействовано восемь спецмашин. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников.
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