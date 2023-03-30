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Стали известны подробности смертельного ДТП на ЕКАД
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Как сообщалось ранее, сегодня в полдень на 23-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошла авария с участием трёх автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а ещё одного пришлось госпитализировать с различными травмами.
Теперь стали известны причины столкновения трёх машин. По крайней мере, очевидцы аварии утверждают, что виновником является водитель «Газели», который начал перестраиваться из правой полосы и тем создал помеху для «МАЗа», двигавшегося навстречу. Пытаясь избежать столкновения, водитель «МАЗа» вывернул на встречную полосу, где столкнулся с другой грузовой машиной марки «МАН». В замес попал и «Фиат Дукато», а вот водитель «Газели» скрылся с места происшествия, которое и устроил.
В ДТП погиб водитель тягача «МАЗ». Ему было 58 лет. А госпитализирован был 45-летний водитель второй грузовой машины. Сейчас он находится в травматологическом отделении Берёзовской центральной городской больницы. Водителя «Газели» разыскивают.
Теперь стали известны причины столкновения трёх машин. По крайней мере, очевидцы аварии утверждают, что виновником является водитель «Газели», который начал перестраиваться из правой полосы и тем создал помеху для «МАЗа», двигавшегося навстречу. Пытаясь избежать столкновения, водитель «МАЗа» вывернул на встречную полосу, где столкнулся с другой грузовой машиной марки «МАН». В замес попал и «Фиат Дукато», а вот водитель «Газели» скрылся с места происшествия, которое и устроил.
В ДТП погиб водитель тягача «МАЗ». Ему было 58 лет. А госпитализирован был 45-летний водитель второй грузовой машины. Сейчас он находится в травматологическом отделении Берёзовской центральной городской больницы. Водителя «Газели» разыскивают.
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Водитель грузовика погиб в ДТП на ЕКАД
30 марта 2023
30 марта 2023