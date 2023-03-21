Водитель грузовика погиб в ДТП на ЕКАД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 23-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги столкнулись три грузовых автомобиля. В ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.Авария произошла сегодня около 12.00. По предварительным данным, произошло столкновение Fiat Ducato, МАЗ с полуприцепом и MAN с полуприцепом.В результате ДТП погиб водитель МАЗ. Водителя грузовика МАН доставили в больницу.В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что на этом участке дороги из-за ДТП введено реверсивное движение. Водителям рекомендуют объезжать участок через Березовский или Екатеринбург.