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Водитель грузовика погиб в ДТП на ЕКАД
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На 23-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги столкнулись три грузовых автомобиля. В ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.
Авария произошла сегодня около 12.00. По предварительным данным, произошло столкновение Fiat Ducato, МАЗ с полуприцепом и MAN с полуприцепом.
В результате ДТП погиб водитель МАЗ. Водителя грузовика МАН доставили в больницу.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что на этом участке дороги из-за ДТП введено реверсивное движение. Водителям рекомендуют объезжать участок через Березовский или Екатеринбург.
Авария произошла сегодня около 12.00. По предварительным данным, произошло столкновение Fiat Ducato, МАЗ с полуприцепом и MAN с полуприцепом.
В результате ДТП погиб водитель МАЗ. Водителя грузовика МАН доставили в больницу.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что на этом участке дороги из-за ДТП введено реверсивное движение. Водителям рекомендуют объезжать участок через Березовский или Екатеринбург.
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