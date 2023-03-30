На лесозаготовках в Реже погиб один из работников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце прошлой недели на территории Режевского городского округа погиб человек. Он участвовал в лесозаготовительных работах и получил смертельную черепно-мозговую травму.Работы по заготовке организовал индивидуальный предприниматель. И, судя по всему, организовал их плохо, с нарушениями требований к подобного рода деятельности. Так, из сообщений прокуратуры Свердловской области стало известно, что погибший был привлечён к работе без заключения трудового договора. Режевская городская прокуратура сейчас проводит проверку с целью установить все обстоятельства данного ЧП и дать оценку соблюдению индивидуальным предпринимателем требований трудового законодательства. Если выяснится, что были нарушены нормы охраны труды, у организатора вырубок могут возникнуть серьёзные неприятности судебного характера.Как сообщается, погибшему на лесозаготовках мужчине было 37 лет. У него осталось трое детей.