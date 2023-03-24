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На ВИЗе в Екатеринбурге горела автомойка
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Венгерских Коммунаров загорелась автомойка. Огнеборцы локализовали пожар на площади 160 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в 12.12. В пресс-службе МЧС рассказали, что горели помещение автомойки и расположенное рядом бесхозное строение. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвовали 19 огнеборцев, задействовано четыре единицы спецтехники. Тушение осложнялось наличием газовых баллонов внутри помещения.
Открытое горение ликвидировали в 13:19.
Сообщение о возгорании поступило в 12.12. В пресс-службе МЧС рассказали, что горели помещение автомойки и расположенное рядом бесхозное строение. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвовали 19 огнеборцев, задействовано четыре единицы спецтехники. Тушение осложнялось наличием газовых баллонов внутри помещения.
Открытое горение ликвидировали в 13:19.
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