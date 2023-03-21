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Локомотивную бригаду посчитали виновной в ЧП на станции Сидельниково
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Свердловская транспортная прокуратура обнародовала результаты проверки инцидента на железнодорожной станции Сидельниково. Там в январе этого года тепловоз наехал на тупиковую призму.
Тупиковая призма — это небольшая преграда на конце железнодорожного пути, которая используется для гашения ударов об тупиковые упоры при возникновении внештатных ситуаций. В данном случае «внештатная ситуация» привела к сходу с рельс одной тележки. Произошло это вечером 24-го января. И хоть серьёзных последствий наезд тепловоза не повлёк, транспортная прокуратура посчитала необходимым провести проверку, которая бы установила причину произошедшего.
Проверка показала, что локомотивная бригада нарушила правила технической эксплуатации железных дорог. Это и привело к
созданию потенциально опасной ситуации при производстве манёвра тепловозом. В связи с этим четырёх должностных лиц привлекли к административной ответственности по части 6-ой статьи 11.1 КоАП РФ. Начальнику Эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции железной дороги внесено представление об устранении нарушений закона и о проведении инструктажа среди всех работников локомотивного депо.
Тупиковая призма — это небольшая преграда на конце железнодорожного пути, которая используется для гашения ударов об тупиковые упоры при возникновении внештатных ситуаций. В данном случае «внештатная ситуация» привела к сходу с рельс одной тележки. Произошло это вечером 24-го января. И хоть серьёзных последствий наезд тепловоза не повлёк, транспортная прокуратура посчитала необходимым провести проверку, которая бы установила причину произошедшего.
Проверка показала, что локомотивная бригада нарушила правила технической эксплуатации железных дорог. Это и привело к
созданию потенциально опасной ситуации при производстве манёвра тепловозом. В связи с этим четырёх должностных лиц привлекли к административной ответственности по части 6-ой статьи 11.1 КоАП РФ. Начальнику Эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский Свердловской дирекции железной дороги внесено представление об устранении нарушений закона и о проведении инструктажа среди всех работников локомотивного депо.
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