В Свердловской области тепловоз врезался в тупик

«Движение поездов не приостанавливалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена», – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На станции Сидельниково Свердловской железной дороги тепловоз при проведении маневровых работ врезался в тупик. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Инцидент произошел вчера в 20.50. В результате наезда произошел сход с рельсов одной тележки.Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства инцидента.