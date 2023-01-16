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В Свердловской области тепловоз врезался в тупик
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
На станции Сидельниково Свердловской железной дороги тепловоз при проведении маневровых работ врезался в тупик. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вчера в 20.50. В результате наезда произошел сход с рельсов одной тележки.
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Инцидент произошел вчера в 20.50. В результате наезда произошел сход с рельсов одной тележки.
«Движение поездов не приостанавливалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена», – отметили в прокуратуре.
Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства инцидента.
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