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Пожар в Академическом районе Екатеринбурга потушен
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Академическом районе Екатеринбурга потушили пожар в квартире на 15-м этаже многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Из многоэтажки эвакуировали 60 человек. Еще 18 человек, в том числе двух детей, огнеборцы спасли с использованием масок дыхательных аппаратов. Информации о пострадавших не поступало.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На месте возгорания работали 40 человек пожарных и 13 единиц пожарно-спасательной техники. В 15:44 открытое горение было ликвидировано.
Из многоэтажки эвакуировали 60 человек. Еще 18 человек, в том числе двух детей, огнеборцы спасли с использованием масок дыхательных аппаратов. Информации о пострадавших не поступало.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На месте возгорания работали 40 человек пожарных и 13 единиц пожарно-спасательной техники. В 15:44 открытое горение было ликвидировано.
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