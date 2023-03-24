В Академическом районе Екатеринбурга горит квартира

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня произошел пожар в квартире 24-этажного дома на улице Павла Шаманова. Сообщение о возгорании поступило в 15.03.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе МЧС, горит квартира на 15-м этаже многоэтажки. Проводится эвакуация и спасение людей из квартир. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы.