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Причиной ДТП с погибшим на свердловской трассе оказался небезопасный обгон
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Выяснились обстоятельства вчерашней аварии на 131-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», в которой погиб водитель Chevrolet Cruze после столкновения с «КАМАЗом». Причиной ДТП стал небезопасный обгон.
В управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водителем был 26-летний мужчина. С ним ехали его 26-летняя супруга и девятимесячный сын (ранее в ГИБДД сообщали, что малышу было семь месяцев).
Как установили инспектора, молодой водитель, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и выехал навстречу «КАМАЗу», которым управлял 47-летний водитель. Эту версию подтвердил один из очевидцев, ехавший в попутном с Chevrolet направлении.
Водитель «КАМАЗа» рассказал сотрудникам полиции, что возвращался домой с работы, когда произошла авария. Он объяснил, что пытался уйти от столкновения, вывернув руль, но не смог избежать аварии.
Напомним, что водитель Chevrolet скончался на месте происшествия, а его супруга с ребенком попала в больницу.
Стало также известно, что погибший водитель проживал в Кировграде. У него был стаж вождения восемь лет. Однако только за 2022 год и начало 2023 года он привлекался за нарушение правил дорожного движения 11 раз, основная часть которых за превышение скоростного режима.
В управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водителем был 26-летний мужчина. С ним ехали его 26-летняя супруга и девятимесячный сын (ранее в ГИБДД сообщали, что малышу было семь месяцев).
Как установили инспектора, молодой водитель, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и выехал навстречу «КАМАЗу», которым управлял 47-летний водитель. Эту версию подтвердил один из очевидцев, ехавший в попутном с Chevrolet направлении.
Водитель «КАМАЗа» рассказал сотрудникам полиции, что возвращался домой с работы, когда произошла авария. Он объяснил, что пытался уйти от столкновения, вывернув руль, но не смог избежать аварии.
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Напомним, что водитель Chevrolet скончался на месте происшествия, а его супруга с ребенком попала в больницу.
«У женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. У юного пассажира врачи выявили травмы головы. Решается вопрос о транспортировке ребенка в 9 ДГКБ Екатеринбурга»,
– сообщили в ГИБДД.
Стало также известно, что погибший водитель проживал в Кировграде. У него был стаж вождения восемь лет. Однако только за 2022 год и начало 2023 года он привлекался за нарушение правил дорожного движения 11 раз, основная часть которых за превышение скоростного режима.
«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям исключить опасные обгоны и маневры. Необдуманный выезд на полосу встречного движения может привести к трагическим последствиям»,
– напомнили в пресс-группе.
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