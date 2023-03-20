Возрастное ограничение 18+
Один человек погиб после столкновения Chevrolet с «КАМАЗом» на свердловской трассе
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области
Один человек погиб и еще два пострадали после столкновения Chevrolet Cruze с «КАМАЗом» на 131-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Госавтоинспектора выясняют обстоятельства ДТП.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, водитель Chevrolet погиб на месте происшествия. Его пассажиры, женщина и семимесячный ребенок, были доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, МЧС, СМП. Автоинспекторы регулируют поток транспорта, был организовано реверсивное движение.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, водитель Chevrolet погиб на месте происшествия. Его пассажиры, женщина и семимесячный ребенок, были доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, МЧС, СМП. Автоинспекторы регулируют поток транспорта, был организовано реверсивное движение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».