Один человек погиб после столкновения Chevrolet с «КАМАЗом» на свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Один человек погиб и еще два пострадали после столкновения Chevrolet Cruze с «КАМАЗом» на 131-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Госавтоинспектора выясняют обстоятельства ДТП.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, водитель Chevrolet погиб на месте происшествия. Его пассажиры, женщина и семимесячный ребенок, были доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал.На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, МЧС, СМП. Автоинспекторы регулируют поток транспорта, был организовано реверсивное движение.