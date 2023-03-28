Екатеринбурженка не дождалась зеленого сигнала светофора и попала под машину

– подчеркнули в свердловской Госавтоинспекции.

«Пешеходам не стоит подвергать себя опасности, игнорируя сигналы светофора. Контроль за дорожным движением и исключение таких отвлекающих факторов, как разговоры по телефону или со спутниками, помогут сконцентрировать внимание на дороге и избежать аварийных ситуаций»,