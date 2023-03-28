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Екатеринбурженка не дождалась зеленого сигнала светофора и попала под машину
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Еще одно ДТП с попаданием пешехода под колеса произошло вчера вечером в Екатеринбурге. Участником этой аварии стала 17-летняя девушка.
Екатеринбурженка полминуты ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора, но в итоге пошла на красный. Отмечается, что при этом она разговаривала по телефону.
Видео с произошедшим опубликовали в телеграм-канале ГИБДД.
Напомним, что вчера в столице Урала грузовик сбил пешехода, вышедшего на проезжую часть в неположенном месте.
Екатеринбурженка полминуты ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора, но в итоге пошла на красный. Отмечается, что при этом она разговаривала по телефону.
«Пешеходам не стоит подвергать себя опасности, игнорируя сигналы светофора. Контроль за дорожным движением и исключение таких отвлекающих факторов, как разговоры по телефону или со спутниками, помогут сконцентрировать внимание на дороге и избежать аварийных ситуаций»,
– подчеркнули в свердловской Госавтоинспекции.
Видео с произошедшим опубликовали в телеграм-канале ГИБДД.
Напомним, что вчера в столице Урала грузовик сбил пешехода, вышедшего на проезжую часть в неположенном месте.
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