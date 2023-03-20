Екатеринбуржец вышел на оживленный участок дороги и попал под колеса грузовика

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге грузовик JAC сбил пешехода, вышедшего на проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел 27 марта на улице Белинского.Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и не убедился в отсутствии транспортных средств. В результате ДТП пешеход получил травмы.Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу нужно в предназначенных для этого местах: на перекрестках и пешеходных переходах.