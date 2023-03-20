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Екатеринбуржец вышел на оживленный участок дороги и попал под колеса грузовика
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге грузовик JAC сбил пешехода, вышедшего на проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел 27 марта на улице Белинского.
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и не убедился в отсутствии транспортных средств. В результате ДТП пешеход получил травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу нужно в предназначенных для этого местах: на перекрестках и пешеходных переходах.
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и не убедился в отсутствии транспортных средств. В результате ДТП пешеход получил травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу нужно в предназначенных для этого местах: на перекрестках и пешеходных переходах.
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