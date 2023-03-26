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Подростки в Верхней Синячихе жестоко издевались над сверстником
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхней Синячихе пятеро подростков издевались над сверстником, а происходящее снимали на телефон.
ЕАН опубликовал в своем телеграм-канале видео. На кадрах видно, что подростки обмотали мальчика скотчем, сняли с него штаны и насмехались над ним. На другом видео несовершеннолетние пнули сверстника в лицо.
Как сообщают жители Верхней Синячихи, расправу устроили ученики 8 и 9 классов местной школы.
В МО МВД России «Алапаевский» рассказали, что проверка по данному факту поручена службе по делам несовершеннолетних.
ЕАН опубликовал в своем телеграм-канале видео. На кадрах видно, что подростки обмотали мальчика скотчем, сняли с него штаны и насмехались над ним. На другом видео несовершеннолетние пнули сверстника в лицо.
Как сообщают жители Верхней Синячихи, расправу устроили ученики 8 и 9 классов местной школы.
В МО МВД России «Алапаевский» рассказали, что проверка по данному факту поручена службе по делам несовершеннолетних.
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