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Екатеринбуржцы вызвали экстренные службы из-за похожего на гранату предмета в парке на Эльмаше
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Эльмаше в парке Турбомоторного завода прохожие обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату.
Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на своих читателей. На место обнаружения подозрительного предмета очевидцы вызывали экстренные службы.
Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге на улице Шарташской нашли бесхозное огнестрельное оружие, которое пролежало всю зиму под снегом.
Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на своих читателей. На место обнаружения подозрительного предмета очевидцы вызывали экстренные службы.
Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге на улице Шарташской нашли бесхозное огнестрельное оружие, которое пролежало всю зиму под снегом.
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