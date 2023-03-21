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С оттепелью из-под снега в Екатеринбурге... выглянуло огнестрельное оружие
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге на улице Шарташской (Кировский административный район города) нашли бесхозное огнестрельное оружие. Судя по состоянию находки, зимние месяцы оно пролежало под снегом, а теперь оттаяло.
Найденое во дворе жилого дома оружие — брошенное кем-то ружье. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», рядом с ружьём на земле валялись боеприпасы к нему (пока неизвестно, патроны или гильзы).
Жители, обнаружившие на газоне необычный «подснежник», сообщили о находке в полицию. Приехавшие на вызов сотрудники ружьё с газона забрали и опросили жильцов дома, возле которого оно валялось. В Управлении МВД заявили, что по данному факту проводится проверка, владелец ружья устанавливается. Вероятно, к нему у правоохранительных органов появятся претензии как минимум из-за нарушения правил хранения огнестрельного оружия.
Найденое во дворе жилого дома оружие — брошенное кем-то ружье. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», рядом с ружьём на земле валялись боеприпасы к нему (пока неизвестно, патроны или гильзы).
Жители, обнаружившие на газоне необычный «подснежник», сообщили о находке в полицию. Приехавшие на вызов сотрудники ружьё с газона забрали и опросили жильцов дома, возле которого оно валялось. В Управлении МВД заявили, что по данному факту проводится проверка, владелец ружья устанавливается. Вероятно, к нему у правоохранительных органов появятся претензии как минимум из-за нарушения правил хранения огнестрельного оружия.
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