В Екатеринбурге мать в квартире убила троих детей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге случилась трагедия в квартире на 15 этаже ЖК «Бажовский» на улице Бажова.По предварительной информации, женщина убила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку, посчитав, что в них вселились бесы. На месте работают сотрудники полиции и СК.По словам очевидцев, из квартиры женщину и мужчину вывели в наручниках.