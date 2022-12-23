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В Екатеринбурге мать в квартире убила троих детей
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге случилась трагедия в квартире на 15 этаже ЖК «Бажовский» на улице Бажова.
По предварительной информации, женщина убила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку, посчитав, что в них вселились бесы. На месте работают сотрудники полиции и СК.
По словам очевидцев, из квартиры женщину и мужчину вывели в наручниках.
По предварительной информации, женщина убила своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку, посчитав, что в них вселились бесы. На месте работают сотрудники полиции и СК.
По словам очевидцев, из квартиры женщину и мужчину вывели в наручниках.
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