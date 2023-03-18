Автобус с семью пассажирами попал аварию в свердловском селе Кашино

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в селе Кашино Свердловской области столкнулись машина «ВАЗ» и автобус «ПАЗ», в салоне которого находилось, по предварительным данным, семь человек.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении региональном Госавтоинспекции, водителя легкового автомобиля увезли в больницу Екатеринбурга №36 для осмотра медиками. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.Известно, что автобус двигался по маршруту №161 «Екатеринбург – Сысерть». Обстоятельств ДТП выясняются.