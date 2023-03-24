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Санврачи проверят воздух в Арамили, где горит завод
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области из-за пожара в Арамили организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха.
Напомним, что на площади 4000 квадратных метров в Арамили горит здание научно-производственного комплекса на улице Клубной. В тушении пожара участвуют 82 огнеборца.
Под воздействием высоких температур обрушилась стена здания на площади 100 квадратных метров. Внутри здания раздавались взрывы емкостей с ЛВЖ. Для разведки обстановки задействовали беспилотную авиационную систему.
Сейчас пожар локализован. Огнеборцы приступили к тушению возгорания внутри здания.
Санитарные врачи советуют местным жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, а также отказаться от курения. При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы.
В случае недомогания или обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
Напомним, что на площади 4000 квадратных метров в Арамили горит здание научно-производственного комплекса на улице Клубной. В тушении пожара участвуют 82 огнеборца.
Под воздействием высоких температур обрушилась стена здания на площади 100 квадратных метров. Внутри здания раздавались взрывы емкостей с ЛВЖ. Для разведки обстановки задействовали беспилотную авиационную систему.
Сейчас пожар локализован. Огнеборцы приступили к тушению возгорания внутри здания.
Санитарные врачи советуют местным жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло, а также отказаться от курения. При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы.
В случае недомогания или обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
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