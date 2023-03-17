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В Нижнем Тагиле утром сгорели две легковые машины

18.07 Вторник, 21 марта 2023
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сегодня, 21-го марта, примерно в половине 10-го утра загорелись два автомобиля, припаркованных на одной из улиц Нижнего Тагила. Спасти движимое имущество не удалось.

По какой причине случилось возгорание двух легковых машин на улице Орджоникидзе, пока неизвестно. Но, судя по всему, пожар начался с отечественного автомобиля марки «ВАЗ-2109». Полыхала она так сильно, что огонь вскоре перекинулся на рядом припаркованную иномарку, китайский кроссовер «Great Wall». Ни владельцы, ни случайные прохожие сделать ничего не смогли, кроме как вызвать пожарных. Но к моменту, когда специалисты по пожаротушению прибыли на место ЧП и погасили огонь, оба транспортных средства выгорели изнутри и снаружи так сильно, что ремонту, скорее всего, не подлежат.

Как сообщает нижнетагильское агентство новостей «Между строк», делом о сгоревших автомобилях занимаются дознаватели. Они устанавливают размер причинённого владельцам машин ущерба и пытаются выяснить причину возгорания.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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