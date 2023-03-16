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Камышловского кота с огнестрельным ранением пытаются спасти в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В ветеринарную клинику известного «звериного» доктора Вячеслава Тебенькова попал очередной тяжёлый пациент. Кота Соломона привезли из Камышлова, где он вёл бродячий образ жизни, гуляя по подвалам. А потом и без того обездоленное животное попалось на глаза какому-то извергу.
Судя по характеру обнаруженных у Соломона травм, в кота стреляли. Пуля вошла в районе шеи, сломала несколько зубов, разломила верхнюю челюсть и нёбную кость, вырвала часть языка. В таком состоянии кот самостоятельно выжить бы уже не смог. Даже теперь, когда он в руках опытных врачей, жизнь его остаётся под вопросом. Раны ему почистили, убрали осколки костей, но требуются хирургические операции.
Опеку над раненым камышловским «гостем» взял на себя екатеринбургский приют «Клякса», где Соломон, вероятно, и останется после выздоровления. Со всей области в «Кляксу» везут раненых, травмированных, брошенных животных. Некоторым удаётся найти новых хозяев, но большинство так и остаются в приюте. На их лечение и прокорм постоянно необходимы средства. Информацию о том, как и чем помочь подопечным «Кляксы» (и Соломону, в том числе) можно на официальной странице приюта в «ВК».
Судя по характеру обнаруженных у Соломона травм, в кота стреляли. Пуля вошла в районе шеи, сломала несколько зубов, разломила верхнюю челюсть и нёбную кость, вырвала часть языка. В таком состоянии кот самостоятельно выжить бы уже не смог. Даже теперь, когда он в руках опытных врачей, жизнь его остаётся под вопросом. Раны ему почистили, убрали осколки костей, но требуются хирургические операции.
Опеку над раненым камышловским «гостем» взял на себя екатеринбургский приют «Клякса», где Соломон, вероятно, и останется после выздоровления. Со всей области в «Кляксу» везут раненых, травмированных, брошенных животных. Некоторым удаётся найти новых хозяев, но большинство так и остаются в приюте. На их лечение и прокорм постоянно необходимы средства. Информацию о том, как и чем помочь подопечным «Кляксы» (и Соломону, в том числе) можно на официальной странице приюта в «ВК».
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