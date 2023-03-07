Жительница Тавды была сбита легковой машиной на пешеходном переходе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пешеходный переход, пусть и нерегулируемый, не помог 45-летней жительнице Тавды пересечь проезжую часть на улице Ленина в родном городе. Женщину сбила проезжающая иномарка.Женщина начала переходить дорогу, будучи уверенной, что приближающийся автомобиль затормозит перед пешеходным переходом. Когда же она поняла, что машина продолжает движение, пешеходка прибавила скорость в надежде успеть перебежать дорогу. Но в этот момент водитель крутанул руль, чтобы избежать наезда. Иномарка (по некоторым сведениям это был «Ravon R4») стукнула женщину правой передней частью кузова. При ударе и падении на асфальт пострадавшая получила травмы.Надо отдать должное 38-летнему водителю. Он выскочил из наконец-то остановившейся машины и бросился на помощь сбитой им женщины. Возможно, никаких претензий со стороны правоохранительных органов предъявлено ему не будет. Мужчина утверждает, что пытался пропустить пешехода и затормозил, но машина сразу не остановилась.При проверке данного участка дороги сотрудники ГИБДД обнаружили снежный накат на проезжей части дороги и наличие снежных валов вдоль бордюрного камня. Обслуживающей организации, на балансе которой состоит проезжая часть, выдана рекомендация на устранение неудовлетворительных дорожных условий, — сообщает ВК-группа «Патрульный участок».