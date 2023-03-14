Возрастное ограничение 18+
В Серове на подростка упала наледь с крыши дома
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Серове на подростка упала наледь с крыши дома №132 на улице Ленина. Прокуратура проводит проверку.
По предварительным данным, утром 16 марта подросток 2006 года рождения проходил возле многоквартирного дома на улице Ленина. Сверху на него упала наледь. Подросток укрыл от удара голову рукой, но все равно получил повреждения. Его доставили в травмпункт городской больницы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, многоквартирный дом обслуживает управляющая компания «Аквилегия».
Отметим, что это не единственное происшествие в Серове на этой неделе. 13 марта в городе обрушилась часть стены многоквартирного дома на улице Пристанционной. Дом был признан аварийным еще в 2016 году. Срок его расселения – 2025 год.
По предварительным данным, утром 16 марта подросток 2006 года рождения проходил возле многоквартирного дома на улице Ленина. Сверху на него упала наледь. Подросток укрыл от удара голову рукой, но все равно получил повреждения. Его доставили в травмпункт городской больницы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, многоквартирный дом обслуживает управляющая компания «Аквилегия».
«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий ответственных лиц управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал ребенок, на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи», – рассказали в надзорном ведомстве.
Отметим, что это не единственное происшествие в Серове на этой неделе. 13 марта в городе обрушилась часть стены многоквартирного дома на улице Пристанционной. Дом был признан аварийным еще в 2016 году. Срок его расселения – 2025 год.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Серове обрушилась часть стены многоквартирного дома
14 марта 2023
14 марта 2023
Прокуратура начала проверку после травмирования подростка в екатеринбургском торговом центре
12 марта 2023
12 марта 2023