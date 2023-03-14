В Серове на подростка упала наледь с крыши дома

«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий ответственных лиц управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, рядом с которым пострадал ребенок, на предмет исполнения требований действующего законодательства при его содержании, своевременности исполнения обязанности по очистке кровли от снега и наледи», – рассказали в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости