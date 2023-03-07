В Серове обрушилась часть стены многоквартирного дома

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц органов местного самоуправления Серовского городского округа на предмет исполнения жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного жилья. Кроме того, прокуратура проконтролирует предоставление жилья маневренного фонда гражданам, которые проживали в указанном доме», – добавили в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове вечером 13 марта обрушилась часть стены многоквартирного дома на улице Пристанционной. Прокуратура организовала проверку.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в доме 1955 года постройки 24 квартиры. На момент обрушения стены в доме фактически проживали четыре семьи. К счастью, в результате обрушения никто из людей не пострадал. Жильцов разместили в гостинице.По предварительным данным прокуратуры, дом признан аварийным в 2016 году. Согласно постановлению местной администрации, срок его расселения – 2025 год.