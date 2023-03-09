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В Среднеуральске на озере откололась льдина с рыбаками
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Среднеуральске на озере Исетское откололась льдина с тремя рыбаками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место происшествия направили сотрудников подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда областного главка МЧС и Службы спасения Свердловской области. Однако помощь спасателей не потребовалась. Льдину течением прибило к берегу, и рыбаки самостоятельно выбрались на берег.
Спасатели напоминают свердловчанам, что весной опасно выходить на лед, который в период таяния становится пористым и непрочным.
На место происшествия направили сотрудников подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда областного главка МЧС и Службы спасения Свердловской области. Однако помощь спасателей не потребовалась. Льдину течением прибило к берегу, и рыбаки самостоятельно выбрались на берег.
«Лишь по счастливой случайности не произошло трагедии», – отмечают в МЧС.
Спасатели напоминают свердловчанам, что весной опасно выходить на лед, который в период таяния становится пористым и непрочным.
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