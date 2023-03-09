В Среднеуральске на озере откололась льдина с рыбаками

«Лишь по счастливой случайности не произошло трагедии», – отмечают в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Среднеуральске на озере Исетское откололась льдина с тремя рыбаками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.На место происшествия направили сотрудников подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда областного главка МЧС и Службы спасения Свердловской области. Однако помощь спасателей не потребовалась. Льдину течением прибило к берегу, и рыбаки самостоятельно выбрались на берег.Спасатели напоминают свердловчанам, что весной опасно выходить на лед, который в период таяния становится пористым и непрочным.