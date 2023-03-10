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В Екатеринбурге поймали злостного нарушителя ПДД на элитном автомобиле
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге к административной ответственности привлекли водителя Porsche Cayenne, который сбил пешехода на Московском тракте. Оказалось, что водитель – злостный нарушитель ПДД, который имеет 44 неоплаченных штрафа.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 13 марта в 16.20 водитель автомобиля Porsche Cayenne сбил на Московском тракте мужчину, который шел в попутном направлении, хотя с левой стороны находился тротуар.
В результате ДТП пострадал 61-летний мужчина. Его доставили в больницу с открытым переломом плеча.
За рулем Porsche Cayenne находился 36 летний мужчина со стажем вождения шесть лет. Сотрудники ГИБДД установили, что он привлекался к административной ответственности 92 раза. Водитель имеет 44 не оплаченных штрафа за нарушение ПДД.
Мужчина привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). После этого сотрудники ГИБДД вызвали судебных приставов для оформления материалов по имеющейся задолженности и наложения ареста на автомобиль, до полной уплаты административных штрафов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 13 марта в 16.20 водитель автомобиля Porsche Cayenne сбил на Московском тракте мужчину, который шел в попутном направлении, хотя с левой стороны находился тротуар.
В результате ДТП пострадал 61-летний мужчина. Его доставили в больницу с открытым переломом плеча.
За рулем Porsche Cayenne находился 36 летний мужчина со стажем вождения шесть лет. Сотрудники ГИБДД установили, что он привлекался к административной ответственности 92 раза. Водитель имеет 44 не оплаченных штрафа за нарушение ПДД.
Мужчина привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). После этого сотрудники ГИБДД вызвали судебных приставов для оформления материалов по имеющейся задолженности и наложения ареста на автомобиль, до полной уплаты административных штрафов.
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