В Екатеринбурге поймали злостного нарушителя ПДД на элитном автомобиле



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к административной ответственности привлекли водителя Porsche Cayenne, который сбил пешехода на Московском тракте. Оказалось, что водитель – злостный нарушитель ПДД, который имеет 44 неоплаченных штрафа.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 13 марта в 16.20 водитель автомобиля Porsche Cayenne сбил на Московском тракте мужчину, который шел в попутном направлении, хотя с левой стороны находился тротуар.В результате ДТП пострадал 61-летний мужчина. Его доставили в больницу с открытым переломом плеча.За рулем Porsche Cayenne находился 36 летний мужчина со стажем вождения шесть лет. Сотрудники ГИБДД установили, что он привлекался к административной ответственности 92 раза. Водитель имеет 44 не оплаченных штрафа за нарушение ПДД.Мужчина привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). После этого сотрудники ГИБДД вызвали судебных приставов для оформления материалов по имеющейся задолженности и наложения ареста на автомобиль, до полной уплаты административных штрафов.