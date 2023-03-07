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На парковке возле Завода радиоаппаратуры в Екатеринбурге загорелся автомобиль
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге на парковке возле Завода радиоаппаратуры загорелся автомобиль. По версии читателя «Вечерних ведомостей», это мог быть поджог.
Загоревшийся автомобиль принадлежит компании «АйТор», являющейся одним из арендаторов на территории предприятия.
Напомним, что в последние месяцы продолжается конфликт между собственниками и арендаторами недвижимости на территории бывшего оборонного завода на Щорса.
Загоревшийся автомобиль принадлежит компании «АйТор», являющейся одним из арендаторов на территории предприятия.
Напомним, что в последние месяцы продолжается конфликт между собственниками и арендаторами недвижимости на территории бывшего оборонного завода на Щорса.
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