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На парковке возле Завода радиоаппаратуры в Екатеринбурге загорелся автомобиль

09.53 Среда, 15 марта 2023
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге на парковке возле Завода радиоаппаратуры загорелся автомобиль. По версии читателя «Вечерних ведомостей», это мог быть поджог.

Загоревшийся автомобиль принадлежит компании «АйТор», являющейся одним из арендаторов на территории предприятия.

Напомним, что в последние месяцы продолжается конфликт между собственниками и арендаторами недвижимости на территории бывшего оборонного завода на Щорса.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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10:49 Начался прием заявок на конференцию «УГМК-ТЕХНО» - 2023
10:26 На Урале дебошир разбил окна в здании поста безопасности возле жд-переезда
09:53 На парковке возле Завода радиоаппаратуры в Екатеринбурге загорелся автомобиль
09:21 На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге произошел пожар
23:42 ХК «Автомобилист» уступил «Металлургу» и вылетел из Кубка Гагарина
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19:47 «Магнит» Академического района Екатеринбурга стал жертвой ограбления
19:12 В Екатеринбурге в ДТП опять пострадало ограждение
18:35 На автобусе в эпоху Большого террора приглашает отправиться Музей истории Екатеринбурга
17:51 В Свердловской области сформировали призывную комиссию
17:22 Для свердловчан увеличили размер максимальной субсидии на подключение к газу
16:47 В Екатеринбурге начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»
16:26 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 20%
15:53 Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге
15:25 В Нижнесергинском районе двое братьев обвиняются в изнасиловании знакомой
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