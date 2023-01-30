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ЧОП в Екатеринбурге не пускает сотрудников оборонного предприятия на работу

Последствием может стать срыв гособоронзаказа

22.50 Вторник, 7 февраля 2023
Происшествия
Фото: Надежда Фарненкова
Сегодня сотрудники, работающие на территории Завода радиоаппаратуры на улице Щорса, 7, столкнулись с трудностями при попадании на свои рабочие места – ЧОП «Формула Безопасности» закрыло шлагбаум и отказалось пропускать тех, у кого нет пропуска от нового владельца территории. В числе заблокированных у КПП оказались собственники зданий на территории завода и сотрудники оборонного предприятия — АО «НПК "ВИП"».

Завод радиоаппаратуры, созданный 1959 году, выпускал в советское время средства связи для вооружённых сил. В последнее время владельцем завода был «Ростех». В октябре 2020 года завод был обанкрочен. Тем не менее на его территории осталось производство из сферы ВПК – предприятие под названием Научно-производственный комплекс «ВИП» (НПК ВИП). На сайте предприятия говорится, что оно производит высокотехнологичную продукцию промышленных интеллектуальных датчиков давления, системы управления и контроля технологическими процессами. Что конкретно производит предприятие для российского ВПК – государственная тайна.

В прошлом году весь имущественный комплекс обанкротившегося завода за сумму чуть менее 200 млн рублей ушёл с торгов – их обязательным условием было наличие у покупателя лицензии на работы с гостайной. И такой покупатель нашёлся – им стало АО «Завод "Электромаш"» из Нижнего Новогорода. Кроме того, условием приобретения было сохранение на территории производства для обеспечения нужд гособоронзаказа.

С последним как раз возникли трудности – как полагает директор по юридическим и финансовым вопросам НПК ВИП Надежда Фарненкова, нижегородское предприятие изначально не было намерено сохранять и развивать и производство, и действовало по поручению и в интересах ООО «Легион-Строй». Которое, в свою очередь, планирует использовать участок для возведения жилого комплекса, и теперь всеми способами «выживает» с него все другие предприятия и собственников зданий (часть строений Завод радиоаппаратуры продал другим лицам ещё перед банкротством).

Эти опасения подтвердились и документально – вскоре после торгов ООО «Легион-Строй» получило от АО «Завод "Электромаш"» всё приобретённое имущество завода в аренду на неопределённый срок, рассказала «Вечерним ведомостям» Надежда Фарненкова. А затем стало всячески ограничивать допуск на территорию работников НПК ВИП. Так, сотрудники ЧОП уже однажды не пустили на территорию автомобиль заказчика предприятия, а работникам, пешком проходящим на завод, охранники периодически говорят, что их больше не будут пропускать. Из-за этого тормозится работа предприятия ОПК и возникают угрозы срыва Гособоронзаказа, — говорит Фарненкова.

7 февраля возник очередной случай массового недопуска – шлагбаум на въезде с улицы Щорса закрыли и перестали пускать тех, кто не оформил пропуск у ООО «Легион-Строй».


Из-за действий ЧОП 7 февраля перед въездом на предприятие выстроилась пробка


При этом пропуск можно оформить только в случае заключения договора «на оказание услуг пропускного и внутриобъектового режима», предполагающего немалую оплату. Так, с НПК ВИП в декабре «Легион-Строй» потребовал более 171 тысячи рублей.



В НПК ВИП считают эти «поборы» необоснованными и незаконными.

Представители НПК ВИП уже обратились в МВД, ФСБ и Росгвардию. Действия «Легион-Строя» на предприятии расценивают как вредительство, и считают, что в нынешнее время они могут помешать обороноспособности страны.

Как рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Георгий Краснов, на территорию сегодня не пропускали автомобили и других организаций. Так, он вместе со своими доверителями не смог проехать к зданию, собственниками которого они являются. Несмотря на то, что фирма имеет не только здание в собственности, но и действующий с администрацией договор аренды земельного участка под ним. Действующий по срокам пропуск, выданный предыдущим собственником территории, охранники называют «пропуском неустановленного образца», и на основании этого запрещают въезд на территорию.

Представители «Легион-Строя» заявили изданию 66.ru, что шлагбаум стоит ещё с 1950-х годов, и уверяют, что все сотрудники могут попасть на завод, выписав разовый пропуск. Необходимость заключения другими владельцами земли и зданий договоров в «Легион-строе» обосновывают тем, что именно они несут затраты по содержанию территории, а значит, им и должны платить деньги.

Отметим, что в 2010-х неоднократно заявлялось о планах застройки территории Завода радиоаппаратуры жильём – земля под ним считается «золотой», поскольку завод находится на берегу Исети (здесь планируют обустроить набережную), с другой стороны реки расположен главный парк города ЦПКиО, а транспортная доступность позволяет добраться до центра за 10 минут, до аэропорта Кольцово – за 12–15 минут. Однако девелоперы не выкупали эту площадку из-за сложной структуры собственников – когда у завода Радиоаппаратуры стали возникать финансовые трудности, чтобы покрыть убытки, часть территории и зданий были проданы другим лицам, из-за чего на кадастровой карте сейчас можно увидеть замысловатую «нарезку» участков, принадлежащих разным собственникам. Вероятно, новые владельцы для решения этой проблемы готовы прибегнуть к методам «рейдерских захватов» 90-х — выразила в разговоре с veved.ru мнение юрист Надежда Фарненкова.


Один из проектов застройки территории завода радиоаппаратуры, представленный в 2018 году


Согласно данным с сайта List-org, ООО «Легион-Строй» связан через директора Александра Карпенко и ООО «Специализированный застройщик "Стандарт"» с застройщиком ООО «Астра-Девелопмент».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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