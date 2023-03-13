В Тавде горел ангар на площади 1600 квадратных метров



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Тавде сегодня ночью произошел крупный пожар. Горел металлический ангар на площади 1600 квадратных метров.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что в тушении пожара участвовали 25 огнеборцев, задействовано шесть единиц спецтехники. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Тушение осложнялось большой горючей нагрузкой ангара – в нем производились деревянные паллеты.Открытое горение ликвидировали утром. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.По предварительным данным, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.