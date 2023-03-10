ДТП с участием дерева зафиксировано в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Водитель, зарабатывающий извозом, попал в аварию сегодня днём на одной из улиц Нижнего Тагила. Вторым участником дорожно-транспортного происшествия стало дерево, «тормознувшее» такси.Автомобиль марки «Lada Granta» сегодня, 13-го марта, следовал по Индустриальной улице. Его водитель решил проехаться по трамвайным путям, но не справился с управлением. Машину занесло и выкинуло на обочину, где неконтролируемое её движение было прервано деревом. Удар о крепкий ствол сплющил переднюю часть машины. Из-за сильной деформации автомобиля 35-летний мужчина самостоятельно выбраться не сумел и вынужден был дождаться спасателей со специнструментом.Впрочем, неприятности для таксиста на этом не закончились. Когда его извлекли из искорёженной машины, выяснилось, что искорёжен и он сам. Виновника и потерпевшего в аварии «в одном флаконе» госпитализировали.