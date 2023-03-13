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Ночной пожар в Ивделе вывел на улицу 21 человека
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Ивделе произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Советской. Сообщение о возгорании поступило в 03.05.
В пресс-службе МЧС сообщили, что на площади 10 квадратных метро огонь повредил вещи в квартире на первом этаже пятиэтажки. Из дома эвакуировался 21 человек, в том числе пять детей. Пострадавших нет.
В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.00.
В пресс-службе МЧС сообщили, что на площади 10 квадратных метро огонь повредил вещи в квартире на первом этаже пятиэтажки. Из дома эвакуировался 21 человек, в том числе пять детей. Пострадавших нет.
В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.00.
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