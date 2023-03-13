Ночной пожар в Ивделе вывел на улицу 21 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Ивделе произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Советской. Сообщение о возгорании поступило в 03.05.В пресс-службе МЧС сообщили, что на площади 10 квадратных метро огонь повредил вещи в квартире на первом этаже пятиэтажки. Из дома эвакуировался 21 человек, в том числе пять детей. Пострадавших нет.В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.00.