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Ограждение дороги в Нижнем Тагиле на этот раз пострадало из-за автобуса
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус. Столкнувшись с автомобилем иностранного производства, его водитель снёс ещё и металлическое ограждение.
Авария произошла сегодня, 10-го марта, примерно в 16:00. Автобус «ПАЗ» маршрута №34 следовал по улице Островского. По какой-то причине его водитель «не заметил» легковую машину марки «Toyota Fortuner», затормозившую перед пешеходным переходом. После удара автобус проехал ещё несколько метров и остановился, только въехав в ограждение.
По информации из ГИБДД по Свердловской области, ни водитель автобуса, ни его пассажиры в аварии не пострадали. А вот водитель иномарки получил сильный ущерб руки. К тому же, ДТП привело к образованию дорожной пробки на данном участке дороги.
Напомним, что на этой неделе под Нижним Тагилом в ДТП уже страдало ограждение: во вторник, 7-го марта, машина «Скорой помощи» затормозила о невысокий забор возле села Николо-Павловское.
Авария произошла сегодня, 10-го марта, примерно в 16:00. Автобус «ПАЗ» маршрута №34 следовал по улице Островского. По какой-то причине его водитель «не заметил» легковую машину марки «Toyota Fortuner», затормозившую перед пешеходным переходом. После удара автобус проехал ещё несколько метров и остановился, только въехав в ограждение.
По информации из ГИБДД по Свердловской области, ни водитель автобуса, ни его пассажиры в аварии не пострадали. А вот водитель иномарки получил сильный ущерб руки. К тому же, ДТП привело к образованию дорожной пробки на данном участке дороги.
Напомним, что на этой неделе под Нижним Тагилом в ДТП уже страдало ограждение: во вторник, 7-го марта, машина «Скорой помощи» затормозила о невысокий забор возле села Николо-Павловское.
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