Под Нижним Тагилом машина «Скорой помощи» въехала в ограждение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На загородной трассе, походящей возле Нижнего Тагила, попала в дорожно-транспортное происшествие машина «Скорой помощи». Судя по видео, которое распространяется в соцсетях, она «вильнула» на скользком дорожном покрытии и на ходу врезалась в железное ограждение.Сильно разбившуюся «неотложку» видели многие уральцы, кто проезжал сегодня, 7-го марта, примерно в 1 час дня возле села Николо-Павловское, на съезде в которое и произошла авария. О том, что стало с водителем «Скорой» и с теми, кто ехал вместе с ним, информации пока нет.Печальная ирония в данном случае заключается в том, что на той же трассе, всего в паре десятков метров от разбитой кареты «Скорой помощи» случилось ещё одно ДТП. Последствия его попали в тот же самый короткий видеоролик. Участниками второй аварии стали «ГАЗель» и легковой автомобиль иностранного производства, который въехал в заднюю часть грузовичка и смял «передок».