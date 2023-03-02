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В Первоуральске водитель иномарки сбил ребенка

09.23 Пятница, 10 марта 2023
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске водитель автомобиля Honda Odyssey сбил на пешеходном переходе ребенка. ДТП произошло вчера около 13.00 на улице Ленина, 39А.

По предварительной информации, водитель Honda Odyssey выехал на регулируемый перекресток на красный свет и сбил мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчика 2014 года рождения доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести.

В Первоуральске водитель иномарки сбил ребенка
Фото: УГИБДД по Свердловской области


В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем автомобиля находился 68-летний житель Первоуральске со стажем вождения 35 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 25 раз.

В ходе проведения освидетельствования водителя на состояние опьянения установлено, что мужчина трезв. Его привлекли к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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