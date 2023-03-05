Слухи о «стрелке» с ЧВК «Рёдан» заставили ревдинских силовиков подышать свежим воздухом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычно большое скопление представителей правоохранительных органов было замечено сегодня днём в Кабалинских родников, что в Ревде. Местные жители объясняют это слухами о ЧВК «Рёдан», страшном и ужасном.Слухи о том, что на Кабалинских родниках состоится стычка ЧВК «Рёдан» с местными «оффниками» распространились в соцсетях. В частности, одно из сообщений появилось в ВК-группе «Инцидент. Ревда». «Ходят слухи, что в Ревду приезжает ЧВК Рёдант. 8 марта в 14:00 Кабалинские родники. Скорее всего будет махыч», — гласило оно.Разумеется, никаких масштабных сходок и тем более кровавых битв в Ревде сегодня не произошло. Возможно, помешало присутствие на месте «стрелки» полиции. Но, что вероятнее, слухи были не более, чем слухами. Как и в большинстве страшилок об этом свежем явлении «ЧВК Рёдан».«ЧВК Рёдан» — новая молодёжная субкультура, возникшая на почве любви к японской анимации, аниме, а точнее, к конкретному её представителю, мультсериалу «Охотник против охотника». Апологеты этого течения носят одинаковые «челкастые» причёски и тёмные толстовки с изображением паука. Они, якобы, устраивают драки с приезжими из кавказских республик и членами других, более «спортивных» субкультур. На деле же, чаще в России сейчас происходят случаи насилия «гопников» над подростками, мало-мальски подходящими под описание, приведённое выше. Челкастых мальчишек могут подстричь, остановив толпой на улице, или избить только за то, что на одежде у жертвы имеется рисунок с пауком.Российская же пропаганда в возникновении «ЧВК Рёвдана» увидела украинский след и считает это умело организованной провокацией, устроенной для дестабилизации обстановки в стране.