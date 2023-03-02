Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Проезжей в Нижнем Тагиле иномарка сбила 12-летнего мальчика. Школьника с места происшествия отвезли в больницу, но ненадолго.ДТП произошло сегодня, 7-го марта, примерно в 14:00. Мальчик возвращался из школы, где проходил предпраздничный конфликт. Чтобы срезать путь, он решил перебежать проезжую часть Проезжей в непредназначенном для этого месте, да ещё и забыв убедиться в отсутствии машин. Как результат — попал не домой, куда так торопился, а на осмотр к медикам. К счастью, особо серьёзных последствий у него не обнаружили. С диагнозом «ушиб коленного сустава» он отправился восвояси.Автомобиль, которым шибануло малолетнего нарушителя, — «Mazda». За его рулём в момент ДТП находилась 30-летняя женщина. Она пояснила сотрудникам ГИБДД, что ехала со скоростью 40 километров в час, а когда заметила ребёнка, собирающегося перебегать дорогу, попыталась остановить машину. Слишком поздно!