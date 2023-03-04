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Пожар в строящейся многоэтажке на Евгения Савкова в Екатеринбурге потушили
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Спасатели потушили пожар, который произошёл в строящейся многоэтажке на улице Евгения Савкова, 35/9. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что на крыше здания горела битумная основа.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13.37. Ликвидировать пожар удалось в 13.58. Его площадь составила 10 квадратных метров.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13.37. Ликвидировать пожар удалось в 13.58. Его площадь составила 10 квадратных метров.
«Информации о пострадавших и погибших не поступало»,
– отметили в МЧС.
– отметили в МЧС.
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